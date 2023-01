À l’occasion des 20 ans de "Caméra Café", la joyeuse bande a repris du service ! Pour prolonger le plaisir de ces retrouvailles, ce documentaire revient sur la genèse de la série et vous emmène dans les coulisses de son retour événement. Ravis de ces retrouvailles, les comédiens livrent leurs anecdotes de tournage. Enfin, journalistes et sociologues décryptent les raisons qui ont fait de la série un phénomène de société, et se penchent sur la complicité entre Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h. © CALT PRODUCTION