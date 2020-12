M.Pokora : My Way Tour

1 concert

Après le succès de l'album de M.Pokora « My Way », certifié Disque de Diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus, découvrez le show exceptionnel de son « My Way Tour ». Revivez le concert de la tournée phénoménale aux plus de 350 000 spectateurs, un show époustouflant pour un artiste hors-normes, avec une scénographie à couper le souffle et des jeux de lumières éblouissants... © MORGANE PRODUCTION