Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier

1 émission

W9 vous propose un tout nouveau rendez-vous présenté par Issa Doumbia et ses chroniqueurs avec le classement des 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier ! Aux côtés du Chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de la belle Sheryfa Luna, Issa Doumbia vous invite à sa table pour partager une soirée inoubliable. Tout au long de la soirée, ils vous révèleront et commenteront avec humour et décalage le classement des vidéos toutes plus drôles les unes que les autres de la 100e position jusqu'au podium final ! Du rire, des larmes, des demandes en mariage qui dérapent, des journalistes malchanceux, des super seniors, des enfants mignons, des animaux cascadeurs, des chutes et des dentiers qui volent, cette soirée promet de sacrés fou-rires. Mais ce n'est pas tout, Issa Doumbia réservera quelques surprises à ses chroniqueurs et son invité ! Entre jeux musicaux, défilé en talons sur le tapis rouge du plateau, test culinaire, chorégraphies et photos dossiers, Priscilla Betti, Sheryfa Luna, Norbert Tarayre et l'invité spécial ne seront pas au bout de leurs surprises ! Lors de chaque numéro, Issa Doumbia recevra un invité spécial sur le plateau qui réagira aux vidéos avec les chroniqueurs. Agustìn Galiana sera le premier à rejoindre cette ambiance survoltée pleine de vannes, de jeux et surtout de bonne humeur. Quelle vidéo occupera la première place du podium ? © Golden Moustache