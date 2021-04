Sport | Automobile | Aventure

La première course se déroule en Arabie Saoudite, dans l'un des plus grands déserts du monde. Un environnement aride et difficile, où l'eau se fait extrêmement rare. À cause du réchauffement climatique, ces zones de sécheresses s'étendent de plus en plus et 2,4 milliards de personnes pourraient être touchées par la pénurie d'eau dans les prochaines décennies...