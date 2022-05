Fun Radio Ibiza Experience

Fun Radio invite Ibiza à Paris pour un show unique, avec le Hï Ibiza, la nouvelle référence mondiale du Clubbing. Venez vivre une expérience inédite : toute une soirée de fête et de folie 100% Ibiza à l'AccorHotels Arena. Les plus grands DJs de la planète, en sets exclusifs, pour mixer les plus gros tubes Dance-Electro du moment. © SERC (FUN RADIO)

