Un baby-sitting pour deux

1 téléfilm

Ethan et Éléna se sont rencontrés à l'école, ont fait leurs études ensemble et se mariés pour ne plus jamais se quitter. C'est loin d'être le cas pour leurs meilleurs amis respectifs, Maggie, l'amie indépendante et ambitieuse d'Éléna, et Alex, l'ami boute-en-train et jamais sérieux d'Ethan, qui s'entendent comme chien et chat. Maggie et Alex vont pourtant devoir mettre de l'eau dans leur vin pour aider le couple qui, devant s'absenter, leur confie leurs deux enfants pour une semaine... © Red Arrow