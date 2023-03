Jean Yanne était un provocateur né avec un talent fou. Un homme généreux, complexe, pudique, un homme qui aimait les femmes, la vie, les copains. Un râleur qui n'a laissé personne indifférent. Jean Yanne est culte. Avec son humour et son insolence, sur les planches, à la radio, à la télévision ou au cinéma, il a marqué son époque. Brillant, cultivé et visionnaire, Jean Yanne était l'un des hommes les plus libres de son temps. Humoriste, chanteur, acteur, producteur et réalisateur... © INA