Les grosses têtes

20 émissions

Présenté par Laurent Ruquier. C'est l'émission de radio la plus écoutée de France ; le label culte de RTL. Paris Première vous offre l'image en plus du son ! Deux fois par mois, Laurent Ruquier et sa bande prennent sauvagement l'antenne. Punchlines, jeux de mots et rires de garnements : l'actualité en mode convivialité. © RTL / Paris Première