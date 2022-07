Téva comedy show

8 émissions

Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se bousculer devant les caméras, derrière les micros, sur les scènes de France et d'ailleurs. Ces humoristes qui donnent de la voix, nous avons eu envie, en 2018, de leur offrir un joli porte-voix : un comedy show rien que pour elles. « Plus on est de filles, plus on rit », c'est le nouveau rendez-vous humour de Téva. Une émission événementielle présentée par Arnaud Tsamere. © GOLDEN NETWORK