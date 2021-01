Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

La demande en mariage

Travis, écrivain en attente d'éditeur, et Lena, étudiante en pédiatrie, sont tombés amoureux dès le premier regard. Après 1 an de relation idyllique, et bien que ne roulant pas sur l'or, Travis achète une bague, décidé à faire sa demande lors d'un week-end de camping. Lena, quant à elle, veut lui parler du stage de 2 ans proposé par un prestigieux laboratoire, qu'elle hésite à accepter. Mais les complications se succèdent si bien que Travis ne trouve jamais le moment idéal... © Red Arrow