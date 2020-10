Opération love

1 téléfilm

C'est dans sa ville d'origine en Alaska que Maggie, jeune médecin, vient poser ses valises. Après 15 ans d'absence, la jeune femme est de retour suite à la perte de son oncle et hérite de son dispensaire. Elle retrouve sur place d'anciennes connaissances dont son ex petit-ami Finn, lors du festival organisé par la ville : le festival « Opération Love ». L'objectif de cet évènement est de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie et Maggie et Finn sont obligés d'y participer… © Brain Power Studio