Génération engagé.E.s by Zone Interdite

5 épisodes

Une série de portraits consacrés à cinq jeunes femmes inspirantes et engagées dans des causes variées : politique, écologique ou encore féministes. Courageuses, humanistes et déterminées, elles ont toutes une volonté commune : prôner l'égalité et le changement. À travers leurs combats, elles militent et se battent pour faire bouger les lignes et rendre le monde meilleur. © C.productions