Le voile de la mariée

1 téléfilm

Nathalie, étudiante en médecine, refuse la demande en mariage de son petit ami, Scott. Rongée par le doute, elle se rend chez sa grand-mère qui lui fait essayer un voile de mariée. Nathalie est propulsée 10 ans plus tard, mariée à Scott et mère de deux enfants... © REEL ONE ENTERTAINMENT