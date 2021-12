Chalet à vendre, cœur à prendre

1 téléfilm

Avocate malchanceuse en amour, Kelly vient passer un dernier Noël dans le chalet familial avant qu’il ne soit vendu. Elle rencontre Forest, un artisan venu faire des réparations, et se demande s’il n’est pas l’homme idéal, avant de découvrir qu’il s’agit du promoteur qui va acheter et raser le chalet… © REEL ONE ENTERTAINMENT