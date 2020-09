Nouveau Nouveau

Le grand gala de l'humour politique 2020

Au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, Bernard Mabille s'entoure des meilleurs humoristes politiques pour une soirée impertinente et politiquement... incorrecte ! Pour cette cinquième édition du Grand Gala de l'Humour Politique, Bernard Mabille réunit les ténors de la satire politique pour un spectacle sans langue de bois. Avec pour maître-mot l'impertinence, Bernard Mabille invite Michel Guidoni et toute une bande d'humoristes pour mettre à mal l'actualité politique avec talent et bonne hume...