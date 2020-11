Nouveau Nouveau Documentaire | Actualités

Le monstre nazi

Goering et Himmler confient à leurs meilleurs scientifiques un délicat projet de mutation génétique, pour tenter de changer le cours de l'évolution. Découvrez les projets planifiés par les Nazis qui visaient non seulement à mettre en place un « Reich de mille ans » mais surtout à changer le cours même de la nature... © Quickfire Média LTD