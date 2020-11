Les pendules de Noël

1 téléfilm

Alice et Will se sont connus sur un site de rencontres. Alice a repris le magasin d'antiquités de son père alors que Will, agent immobilier ambitieux, lui conseillait de vendre. Après l'avoir demandée en mariage, Will l'invite à passer Noël chez ses parents, l'envoyant en avance le temps de boucler une affaire. À l'aéroport, suite à un quiproquo, Alice rencontre Matt, qu'elle croit être le frère de Will... © Red Arrow