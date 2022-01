Le secret de la mariée

Sandy vient de décrocher son diplôme en médecine et s'apprête à épouser Max, son petit-ami depuis six ans. Elle prépare son mariage depuis un an mais ce week-end nuptial va tourner au cauchemar quand Roman, une vieille et secrète aventure d'un soir, débarque. Devenu le meilleur ami de Max et futur témoin de mariage, Roman, mentalement instable et toujours amoureux de Sandy, veut la récupérer à tout prix... © SONAR ENT.

