Cauchemar en croisière

1 documentaire

Nous sommes de plus en plus nombreux à parcourir les océans et les fleuves, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Voyager sur des bateaux de plaisance ou des navires peut être parfois une expérience infernale car il y a énormément à craindre lorsque l'on est en mer ; les embarcations peuvent couler, prendre feu ou l'on peut se retrouver à l'eau avec des créatures sous-marines. Ce documentaire retrace vos pires mésaventures sur l'eau, filmées avec un téléphone portable ou un appareil photo. © DCD RIGHTS LTD