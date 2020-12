Michèle Bernier : et pas une ride !

1 spectacle

50 ans ! Les enfants sont partis, on s'est fait plaquer par son mari, on a viré quelques amants et on se retrouve seule devant ses 50 bougies... On respire un grand coup et on se dit " Je ne sais peut-être pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus : je ne veux plus être à découvert pour des crèmes antirides qui ne servent à rien, je ne veux pas d'une baignoire avec une porte, je veux me taper un petit jeune de mon âge... © Charlice sarl