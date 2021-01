Les oubliés de Noël

1 téléfilm

Quelques jours avant Noël, Annie et Charles prennent la route des vacances avec leurs deux enfants. Chacun vit dans son monde matériel où le téléphone portable, l'informatique et les nouveaux moyens de communication sont essentiels et indispensables à leur bonheur. Lorsqu'ils tombent en panne sur une petite route de campagne, près d'un village isolé et coupé du monde, ils n'imaginent pas qu'ils vont vivre le plus beau Noël de leur vie... © Beta Film