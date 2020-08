Documentaire

Erik et sa femme Amie aiment voyager et veulent faire des économies en se déplaçant en mini-maison. Ils font appel à Tyson et Michelle pour concevoir leur chef d'œuvre de 14 m² et souhaitent disposer d'espaces multifonctionnels : une terrasse sur le toit, un grand placard et une salle de bain moderne genre SPA.