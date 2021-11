Noël avec un inconnu 2

Darcy est la gérante d'une librairie et est en couple depuis bientôt un an avec Aiden. À l'aube de leur premier Noël ensemble, Darcy et Aiden apprennent que le centre culturel Liberté, où Darcy a passé toute son enfance, va être vendu. Ils vont tout faire pour le sauver. © REEL ONE ENTERTAINMENT