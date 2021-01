Le Noël extraordinaire des français

2 documentaires

Quand on a 6 ou 7 enfants à la maison, on a l'habitude de voir les choses en grand. Alors, au moment de Noël, on s'organise pour partager de joyeux moments à table et autour du sapin. Mais comment faire plaisir à tout le monde sans se ruiner, ni faire de jaloux ? Et comment arriver à surprendre sa tribu, quand on n'a pas une minute à soi ? Trois familles extraordinaires nous ont convié à leur inoubliable marathon de Noël. En Charente, Ophélie et Jérôme ont changé de vie pour ouvrir une pizzeria. Mais ce nouveau travail ne leur laisse plus beaucoup de temps pour leurs six enfants, âgés de 7 à 17 ans. Alors, ils ont décidé de partir tous ensemble une semaine au ski dans les Alpes : une grande première ! À Istres, dans les Bouches-du-Rhône, Johanna et Cédric ont six garçons entre 3 et 16 ans. Malgré sa petite taille et la fatigue liée à sa maladie génétique, cette maman courage mène sa maisonnée à la baguette. Pour préparer un Noël féérique, elle met tous ses hommes à contribution. À Carhaix, en Bretagne, Apolline et Charles-Étienne élèvent leurs sept enfants de 1 à 15 ans dans la tradition catholique. Pour ce réveillon au budget serré, pas question de courir les magasins et de cuisiner des tonnes de nourriture : ce sera crèche, veillée de Noël, prières et gâteaux en famille. © C.productions