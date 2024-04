Lorsqu'ils étaient adolescents, Sam, Will, Ludlow, et Eddie ont sauvé le monde des milliers de fois en jouant à des jeux d'arcade. Mais des années plus tard, la réalité va dépasser la fiction lorsque des extraterrestres découvrent des vidéos d'anciens jeux et les interprètent comme une déclaration de guerre. Alors que ces derniers lancent l'assaut contre la Terre, Will, désormais Président des États-Unis, rappelle ses amis d'enfance afin de sauver le monde... mais, cette fois, pour de vrai ! © 2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and China Film Co., Ltd. All Rights Reserved