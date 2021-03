Attentat de Nice : que s'est-il vraiment passé ?

1 documentaire

14 juillet 2016, 22h. Les feux d'artifices illuminent la ville de Nice. Habitants et touristes, familles, couples d'amoureux ou groupes d'amis... Des dizaines de milliers de badauds sont venus assister aux festivités sur la célèbre Promenade des Anglais. Le spectacle est époustouflant, l'ambiance conviviale. Mais cela ne va pas durer. En quelques minutes, un camion bélier va semer la terreur et faire basculer la station balnéaire dans le chaos. L'attaque fait 86 morts et 458 blessés. Que s'est-il vraiment passé ? Trois ans après l'attentat, à travers le récit des témoins directs et celui des familles de victimes, et grâce à une enquête minutieuse, ce documentaire revient sur les circonstances de ce drame et lève le voile sur les nombreux dysfonctionnements qui ont abouti à l'impensable. Il est 22h33 lorsqu'un camion blanc de 19 tonnes franchit les barrières de sécurité et s'engage sur la Promenade des Anglais, feux de circulation éteints. Lancé à 90 km/h, le véhicule monte brusquement sur le large trottoir et, sur deux kilomètres, percute de plein fouet toutes les personnes se trouvant sur son chemin. Certains passants, héroïques, prennent tous les risques pour tenter d'arrêter la course folle. C'est finalement une patrouille de police qui parviendra à neutraliser le chauffeur : Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans marié et père de trois enfants qui aurait prêté allégeance à Daech. L'horreur a duré 4 minutes et 17 secondes. Le bilan est très lourd, les images terrifiantes. Dès le lendemain, les polémiques se multiplient. Comment cet homme a-t- il pu circuler aussi facilement avec un 19 tonnes sur l'un des lieux les plus touristiques de France ? Dans cette ville pourtant ultra-surveillée, quadrillée par 1 300 caméras, comment se fait-il que personne n'ait détecté les 11 repérages effectués par le terroriste au cours des deux jours précédant l'attaque ? Pourquoi, en ce 14 juillet à haut risque, ne pas avoir reproduit le dispositif de sécurité déployé à l'occasion de la finale de l'Euro de football 4 jours plus tôt ? Le bras de fer médiatique engagé par l'ancien maire de Nice Christian Estrosi contre le Ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sera également décrypté. En communiquant très vite sur une défaillance de l'État, Christian Estrosi aurait-il cherché à dissimuler les failles de la Mairie dont il est adjoint à la sécurité à l'époque ? Le manque de formation des policiers municipaux de Nice pourrait bien figurer parmi les causes de la catastrophe. Et comment le terroriste, qui s'était récemment radicalisé et qui avait pris contact avec le grand banditisme pour se procurer des armes, a-t- il pu échapper à la vigilance des services de renseignement et pourquoi personne n'a remarqué ses allées et venues sur la promenade des Anglais dans les jours qui ont précédé le drame. © STP Productions