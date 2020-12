Spectacle de Thaïs Vauquières et Stéphane Casez Mise en scène : Stéphane Casez au Théâtre de l'Alhambra Originaire de Lyon, Thaïs Vauquières est une jeune humoriste qui monte et dont on se demande où elle va bien pouvoir s'arrêter. Thaïs aime l'extrême ! Elle boit, sort, a des parents qui ont oublié de grandir, fait de l'asthme tout en fumant un paquet par jour et se tape des réveils « gueule de bois / pilule du lendemain » de professionnelle ! Thaïs incarne avec brio le portrait d'une jeune femme d'aujourd'hui, aux multiples facettes, complexe et contradictoire. Forte d'une énergie débordante, ses sketches rythmés par une galerie de personnages décalés plaisent à tous. Mieux que le Prozac, venez découvrir son « Hymne à la joie » !