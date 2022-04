EPISODE 1 - D comme… Distraire

Regardez "Tou.te.s concerné.e.s" parrainé par L'Oréal Paris. A travers ce programme, découvrez la méthode des 5D : Distraire, Dialoguer, Déléguer, Diriger, Documenter, 5 actions simples et efficaces permettent de réagir face au harcèlement de rue. Vous aussi formez-vous aux 5D en moins de 10 minutes grâce à Stand Up, un programme créé par L’Oréal Paris, Right to Be et la Fondation des femmes. RDV sur : http://standup-france.com . © M6 Créations