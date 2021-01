Un Noël à la maison

1 téléfilm

Contrairement à sa meilleure amie qui brûle les planches à Broadway, Beth attend toujours le rôle qui fera décoller sa carrière. En visite dans sa ville natale pour Noël, Beth retrouve son ex, Barry, marié et père de famille, et Dean, son vieil ami qu'elle va aider pour la préparation du spectacle de Noël à l'école... © Sonar Entertainment