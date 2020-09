Relooking amoureux

1 téléfilm

Tiffany change à contrecœur le format de son émission de décoration à cause d'audiences en baisse : désormais, elle relooke les participants en plus de leur maison. Pour la première, la chaîne lui impose Brooks, un menuisier rencontré fortuitement sur un tournage. Célibataire endurci, il contredit en permanence Tiffany sous le regard inquiet de Haiden, ex de Tiffany et producteur de l'émission. Vont-ils réussir à s'entendre afin de sauver définitivement l'émission ? © Reel One