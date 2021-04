Magazine | Crime

Affaire Delecluse : un coup en plein cœur Mardi 4 septembre 2014, Carine et Aurélie Mayer signalent à la gendarmerie la disparition de Laëtitia Delecluse, une mère de famille de 38 ans. Interrogé, son mari Daniel Rudenko explique que Laëtitia est partie délibérément du domicile familial, la veille. Il venait de porter plainte contre elle à cause des maltraitances qu'elle faisait subir à leurs deux filles, Élona, 9 ans et Oriane, 6 ans. Daniel Rudenko montre aux gendarmes les sms que sa compagne lui a envoyés : « Je dois partir. Débrouilles-toi avec les gamines ! Je n'ai pas envie d'aller en prison. Dis-leur que je les aime très fort malgré tout ce que je leur ai fait ! » Laëtitia Delecluse aurait-elle disparu volontairement ? Pour tous ses proches, l'histoire racontée par son mari est insensée. Jamais la mère de famille attentionnée n'aurait fait du mal à ses enfants et jamais elle ne serait partie sans ses filles. La famille et les amis de Laëtitia vont alors se mobiliser pour retrouver la jeune femme. Des battues sont organisées dans tout le village mais Laëtitia Delecluse reste introuvable. Le mari se trouve alors dans le collimateur des gendarmes. Seulement, ils ont beau fouiller le petit pavillon bleu du couple, ils ne constatent rien d'anormal. Quant au suspect, il clame à qui veut l'entendre, même dans la presse, avec une sincérité désarmante qu'il n'a rien à se reprocher... jusqu'à ce qu'un petit détail vienne faire basculer l'enquête... Affaire Rousselet : mais qui a tué le psychologue ? Nuit du 17 août 2001, à Béziers, dans l'Hérault. Alors que la feria bat son plein, les pompiers sont appelés pour éteindre un incendie qui ravage l'appartement d'un immeuble cossu du centre-ville. En arrivant sur les lieux, les soldats du feu découvrent un corps carbonisé, celui du propriétaire des lieux : Alain Michelet, un psychologue respecté de 50 ans. Son corps est lacéré et il a le crâne fracassé. L'homme est marié mais sa femme, Natalia, une jolie Russe de 30 ans, n'est pas là. Et d'emblée c'est sur elle que les soupçons vont se porter car la jeune femme n'a pas le comportement d'une veuve éplorée, bien au contraire. Interrogée par la police, elle explique qu'elle détestait son mari et qu'elle réclamait le divorce depuis un an. Mais quelques jours après la découverte du corps du psychologue, un étrange témoin se présente au commissariat de Béziers. Francis Rousselet, un maçon de 40 ans, prétend avoir été enlevé la nuit du meurtre. Il aurait été séquestré et battu par un homme avant de se réveiller 24h plus tard dans une rue de la ville, couvert de plaies et de sang ! Rousselet affirme que son agresseur n'est autre que l'assassin du psychologue. Pour la police, commence alors une incroyable partie de Cluedo ! Émission déconseillée aux moins de 10 ans.