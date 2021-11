Documentaire | Politique | People

Le 4 novembre 2008, Barack Obama devient le 44ème président de l'histoire des États-Unis. À travers ce documentaire exceptionnel, revivez ce qui a contribué à sa victoire dans la course pour la Maison-Blanche et découvrez comment cet avocat et professeur de droit est parvenu à captiver le monde. © PARADE MEDIA GROUP LIMITED