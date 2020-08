Coaching

Cinq duos de meilleures amies partageant une passion commune pour le shopping sont réunis dans le showroom. Et forcément à deux, on critique deux fois plus et on se chamaille pour un rien ! Préparez-vous à rire aux larmes avec ces bouillonnant duos d'amies qui se battront bec et ongles toute la semaine pour remporter le titre de Reines du shopping de la semaine. Cette semaine, Aurélie, Ophélie, Sylvie, Amélie et Patricia devront trouver le look idéal pour que leur meilleure amie soit « Originale avec un T-shirt » avec un budget de 350 euros.