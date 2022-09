Meryl Streep est l'une des actrices les plus célèbres et les plus récompensées d'Hollywood. Extrêmement polyvalente, elle joue à la perfection chaque rôle qu'on lui propose. Comment sa détermination, sa force et son talent lui ont-ils permis de surmonter de nombreux obstacles pour devenir l'une des plus grandes actrices de tous les temps ? © PARADE MEDIA GROUP LIMITED