Magazine | Reportage | Economie

53% des Français pensent qu'ils pourraient faire davantage pour protéger l'environnement en commençant par leur logement. Une maison écologique, c'est d'abord une maison qui limite son impact sur l'environnement en réduisant sa consommation d'énergie. C'est ensuite un logement sain et bien conçu. Dans ce Capital spécial, Julien Courbet présentera l'émission en situation dans une maison pilote qui conjugue tout ce que vous pourriez intégrer dans un logement pour qu'il vous permette de réduire votre facture énergétique et vous assurer une vie saine sans polluants intérieurs. Située non loin de Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), cette maison du futur est le fruit du travail collectif des chercheurs du CNRS, du CEA, de l'ADEME et de constructeurs de maisons. Des panneaux solaires et photovoltaïques aux murs isolants et placo-plâtres révolutionnaires en passant par un brevet déposé pour le système de ventilation, Julien Courbet passera au crible tous les postes qui améliorent aussi bien votre confort que votre porte-monnaie. Enquête sur tout ce que vous pourriez changer dans votre maison pour être plus écolo et faire des économies. Isolation à 1 euro : comment en profiter sans tomber dans les pièges ? Sur Internet, au téléphone, ou par courrier, nombreuses sont les entreprises qui vous proposent de réaliser des travaux d'isolation pour 1 euro symbolique. Leur promesse : réduire de 30% votre consommation en énergie. Une isolation réalisée par un professionnel pour le prix d'une baguette de pain, cela parait trop beau pour être vrai. Pourtant ce dispositif existe bel et bien. Cette proposition alléchante est rendue possible grâce au principe du pollueur-payeur. Pour compenser la pollution qu'ils génèrent, une cinquantaine de grands groupes comme EDF, Total ou Engie sont contraints par la loi de financer des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers. Pour cela ils versent l'argent à des sociétés qui font les travaux chez vous. Mais à ce prix, allons-nous retrouver les économies annoncées sur la facture ? Début 2019, les critères de revenus permettant de bénéficier de ce dispositif ont été assouplis. Le marché des offres d'isolation à 1 euro a explosé et est devenu le terrain de jeu des escrocs. Du démarchage abusif, à l'arnaque pure et simple, en passant par les travaux bâclés, les dérives sont nombreuses. Pour les consommateurs, l'isolation thermique à 1 euro se transforme parfois en roulette russe. Quelles sont les entreprises qui prospèrent sur ce nouveau marché ? Quels sont les pièges à éviter ? Electricité trop chère : et si vous la produisiez vous-même ? Nos factures d'électricité sont de plus en plus lourdes et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En dix ans, le prix du kw/h a augmenté de 30% ! D'ici 2030, selon certaines études, la hausse pourrait atteindre jusqu'à 80%. Alors certains ont fait le choix de produire eux-mêmes leur énergie pour leur propre consommation, allant même jusqu'à vendre le surplus à EDF à des tarifs fixés par les pouvoirs publics. Mais installer des panneaux solaires sur votre toiture peut coûter du simple au double et finalement se révéler une mauvaise affaire si l'exposition au soleil n'est pas optimale. Comment être sûr de faire le bon choix ? Quelles économies peut-on réaliser avec cette énergie plus verte ? Pommeaux de douche : produit star pour réduire sa consommation Nous consommons en moyenne 148 litres d'eau par jour et par personne pour nous laver, pour cuisiner, pour nettoyer la maison. Sur une année, cela finit par peser dans le budget familial. Et pourtant, une nouvelle génération de pommeaux de douche a fait son apparition sur le marché. Ils vous proposent de faire un geste pour la planète mais surtout un geste pour votre porte-monnaie grâce à la baisse de la consommation. Et ce n'est pas négligeable car bains et douches représentent à eux seuls 40% de la facture globale. Inventés par des startups high tech ou des particuliers ingénieux, ces nouveaux pommeaux économes tiennent-ils leurs promesses ? Et quelles sont les solutions vraiment efficaces pour vous éviter la douche froide en recevant la facture ? Produits ménagers d'antan : moins chers, plus sains ? Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir : ces produits oubliés reviennent en force dans nos rayons. Car les consommateurs veulent aujourd'hui des produits authentiques, plus lisibles, débarrassés des dizaines d'ingrédients chimiques qui finissent par polluer l'air intérieur de nos maisons. Les ventes de ces produits d'antan sont spectaculaires : +30% chaque année depuis 4 ans pour le vinaigre par exemple. Leur promesse : ils seraient très efficaces, tout en étant écolos et peu cher ! De plus en plus de familles refont même leur propre recette de lessive maison ! Surfant sur la tendance, des marques les ont remis au goût du jour : Briochin, Starwax, Paulette, Mamie&Co. Bien emballés dans des packagings vintage, elles revendiquent des produits plus sains et plus économiques. Mais les promesses des produits de grand-mère sont-elles toujours tenues ? Sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé ? Et combien d'euros peut-on économiser en faisant son ménage à l'ancienne ?