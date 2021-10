Aussi profond que l'océan

1 film

En plein milieu d'un hall d'hôtel, Beth Cappadora perd son fils de trois ans, Ben, dans un mouvement de foule. D'interminables et infructueuses recherches vont les plonger elle et sa famille dans une profonde tristesse. Dix ans plus tard, lorsqu'un inconnu frappe à sa porte, Beth est convaincue qu'il s'agit de Ben... Un film de Ulu Grosbard, avec Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg... © SONY PICTURE TV INTERNATIONAL