Nouveaux épisodes Nouveaux épisodes Divertissement | Emotion

A year to fall in love

À l'époque des sites et applications de rencontres, notre façon de trouver l'amour est bouleversée... Au Royaume-Uni, vingt célibataires se sont donnés un an pour trouver l'amour. Au fil de cette année, ils filment chaque moment de leurs parcours, rencontres et rendez-vous. Dans leur intimité, assistez à leurs bonheurs et moments de joies, mais aussi à leurs doutes, et déceptions. Est-il encore possible de trouver l'amour véritable? © NBC Universal INC.