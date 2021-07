Le coeur des femmes

1 téléfilm

Charlie, Mandy, Frieda, Karo et Fe ont toutes en commun de vivre à Berlin et d'être des femmes actives, émancipées et avec des rêves plein la tête. Bien que leurs rêves soient diamétralement opposés, elles seront amenées à se croiser, à comparer leurs expériences et à mélanger leur destin. D'une manière ou d'une autre, chacune obtiendra ce qu'elle souhaite secrètement... © Red Arrow