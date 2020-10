Nouveau Nouveau Série | Drame

Au cœur du péché

À Rio de Janeiro, Paco et Apolo, frères jumeaux, vivent dans des mondes opposés. Alors que Paco a grandi avec son père, un chef d'entreprise millionnaire, Apolo a été élevé par sa mère dans un milieu bien plus modeste. Chacun ignore l'existence de l'autre, mais deux tragédies vont lier leur destin à jamais. Entre amours interdits, secrets et trahison, plongez dans une passionnante saga familiale... © Côte Ouest