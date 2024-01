Alors qu’une agence de la CIA située à Berlin est victime de fuites alimentant un célèbre lanceur d'alertes, Daniel Miller est chargé de découvrir l'identité de la taupe qui se cache au sein de l’organisation. Mais entre la montée de l’extrême droite et la menace terroriste de plus en plus pressante, sa mission va être mise à rude épreuve. © 2016 Paramount Television. All rights reserved.