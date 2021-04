Michel Audiard : le terminus des prétentieux

1 documentaire

À l'occasion du centenaire de Michel Audiard, Gaumont a ouvert ses archives et révélé certaines pièces méconnues de la carrière de l'auteur. « Le Terminus des prétentieux » (un titre imaginé pour nombre de ses projets inaboutis) revient, à travers témoignages inédits, images rares et curiosités diverses, sur la vie et l'œuvre de l'un des dialoguistes les plus inventifs et les plus prolifiques du cinéma français du siècle dernier. © Gaumont