Suivez les aventures du capitaine Flint vingt ans avant les événements du roman de Robert Louis Stevenson "L'île au trésor". Au XVIIIème siècle, en plein âge d’or de la piraterie, le Capitaine Flint règne en maître dans les Caraïbes. Mais alors que les pirates ont la mainmise sur l’ancienne colonie britannique de New Providence et en ont fait un paradis de débauche, la flotte royale décide de reprendre le contrôle du territoire… © 2014 Starz Entertainment, LLC. All rights reserved.