Le meilleur du Marrakech du rire

2 spectacles

Retrouvez les moments cultes du « Marrakech du rire » avec un éclairage inédit sur les différents thèmes abordés dans les sketches les plus mémorables ! Au programme de « Destination Marrakech » : les sketches qui racontent le récit (à peine) exagéré du voyage au Maroc, les meilleures anecdotes sur les histoires (et déboires) d'amour de nos humoristes, les plus gros « chambrages » des invités au MDR... © KISSMAN PRODUCTIONS