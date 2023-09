Barbie et Barbie découvrent une mystérieuse pouliche sur la plage de Malibu et tentent de découvrir d'où vient leur nouvelle amie à quatre pattes. La pouliche commence à réaliser les souhaits les plus étonnants et nos deux héroïnes réalisent qu'elle est en fait un bébé Pégase ! Pendant qu'elles essaient de ramener la petite Peggy chez elle, Barbie et Barbie, avec l'aide de leurs amis et des sœurs de Malibu, doivent la protéger de Rocky. C'est une Glyphe, une créature fantastique, qui a suivi Peggy dans l'espoir qu'elle accordera le plus grand de ses souhaits : lui permettre d'avoir ses propres ailes. © Gulli