Depuis leur rencontre il y a 4 ans sur le tournage des Marseillais South Africa, l'histoire de Kevin et Carla est ponctuée de rebondissements... Mais entre eux, l'amour a toujours triomphé ! Carla et Kévin ont décidé de partager cet heureux évènement, symbole de leur amour. Entre émotions, excitation et stress, vous allez être les témoins privilégiés de ces moments marquants : leur nouvelle vie de parents. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE