6play Comedy Show

1 épisode

Pour la première fois, humoristes confirmés et nouveaux talents se rassemblent sur la scène du 6play Comedy Show pour une heure de spectacle ! Les meilleurs stand-uppers de la scène parisienne ont accepté l’invitation de Certe Mathurin, humoriste et animateur du 6play Comedy Show. L’occasion de découvrir les meilleurs sketchs des humoristes les plus talentueux du moment. © WeAreClub