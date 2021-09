Vampire malgré elle

Les amours et amitiés d'une jeune et jolie vampire, sur fond de musique et de danse. Les jeunes vont très vite devenir addicts à cette série musicale aussi drôle que décalée. Daisy est une jeune fille comme les autres. Elle va au lycée, elle aime s'amuser, chanter et danser, rêve de devenir chanteuse et de se marier avec Max, ce garçon dont elle est éperdument amoureuse. Cependant, elle a une petite particularité... ses parents sont des vampires. Et bien malgré eux, suite à un accident, ils vont devoir la mordre pour la sauver. Daisy sera désormais un vampire ! Sa vie va en être toute chamboulée et les choses vont alors se compliquer avec Max... ! © Gulli

