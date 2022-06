II-1. Acception des Conditions Générales d’Utilisation des Sites M6 Distribution

Toute connexion aux Sites M6 Distribution et utilisation de leur contenu s’effectuent dans le cadre des présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « Conditions Générales d’Utilisation ») et de la Politique de Protection de la Vie Privée accessible via le lien suivant : www.6play.fr/politique-de-confidentialite. Cette politique explique (i)l’origine et la nature des données collectées par M6 Distribution à l’occasion de la navigation de l’Utilisateur sur les Sites M6 Distribution (et/ou à l’occasion de l’utilisation des services proposés par M6 Distribution sur les Sites M6 Distribution), (ii) la raison de leur collecte, (iii) la façon dont M6 Distribution les utilise et (iv) les droits dont l’Utilisateur dispose sur ces données conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi « Informatique et Liberté »).

Le fait d’accéder à l’un quelconque des Sites M6 Distribution emporte application des règles et conditions définies ci-après ainsi qu’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation et de la Politique de Protection de la Vie Privée. Tout Utilisateur ne souhaitant pas adhérer aux présentes Conditions Générales d’Utilisation et à la Politique de Protection de la Vie Privée doit impérativement s’abstenir d’utiliser les Sites et le cas échéant les services associés de M6 Distribution.

Les Conditions Générales d’Utilisation et de la Politique de Protection de la Vie Privée applicables sont celles en vigueur lors de chaque connexion et utilisation des Sites M6 Distribution par Utilisateur.

L’Utilisateur est informé que l’accès aux contenus et services des Sites M6 Distribution est financé en tout ou partie par les revenus liés à la publicité diffusée sur ces espaces. Il accepte par conséquent l’affichage de la publicité sur les Sites M6 Distribution.

M6 Distribution informe les Utilisateurs que les Conditions Générales d’Utilisation et la Politique de Protection de la Vie Privée peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont portées à la connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve par tout Utilisateur qui accède aux Sites M6 Distribution postérieurement à ladite mise en ligne.

Tout Utilisateur n’adhérant pas à la nouvelle version des Conditions Générales d’Utilisation et à la Politique de Protection de la Vie Privée qui serait mise en ligne par M6 Distribution doit impérativement cesser d’utiliser les Sites M6 Distribution et le cas échéant les services associés.

M6 Distribution s’engage à ce que les présentes Conditions Générales d’Utilisation et la Politique de Protection de la Vie Privée soient présentes et imprimables, à tout moment, sur les Sites M6 Distribution (sous réserve d’une éventuelle indisponibilité de tout ou partie desdits Sites M6 Distribution).

II-2. Conditions particulières et/ou de vente

Il est précisé que certains services accessibles sur et/ou depuis les Sites M6 Distribution peuvent faire l’objet de leurs propres conditions particulières d’utilisation et/ou de vente auxquelles chaque Utilisateur doit adhérer pour accéder auxdits services.

En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales d’Utilisation et lesdites conditions particulières spécifiques, ces dernières prévaudront.

Services Partenaires

M6 Distribution propose également aux Utilisateurs d’accéder via des liens hypertextes placés dans les différentes rubriques des Sites M6 Distribution à des services édités par des tiers partenaires (ci-après dénommés les « Services Partenaires »). Les Sites M6 Distribution peuvent également contenir des éléments publicitaires (bannières, boutons, skycrapers, vidéo, etc.) cliquables renvoyant les Utilisateurs vers les sites et services de tiers.

Les Services Partenaires ainsi que les éléments publicitaires et services tiers auxquels ils permettent d’accéder sont proposés en toute indépendance par les partenaires, les annonceurs ou les tiers éditeurs de ses services et ce, sous leur seule responsabilité.

D’une manière générale, M6 Distribution ne saurait être tenue pour responsable du contenu des Services Partenaires accessibles par des liens figurant sur les Sites M6 Distribution, ni de l’ensemble des offres, informations consultées ou transactions réalisées sur ces Services Partenaires, les éditeurs des Services Partenaires étant seuls engagés dans une relation contractuelle avec l’Utilisateur dans le cadre de la fourniture de ces Services Partenaires.

En conséquence, tout Utilisateur accédant aux Services Partenaires via les Sites M6 Distribution se verra appliquer, lors de sa visite sur le site du partenaire, exclusivement les conditions particulières d’utilisation et/ou de vente desdits Services Partenaires.

M6 Distribution ne fournit aucune prestation ni garantie quant aux Services Partenaires utilisés par les Utilisateurs et/ou quant aux éléments publicitaires susmentionnés. En conséquence, M6 Distribution décline toute responsabilité vis-à-vis des Utilisateurs dans le cas où les Services Partenaires, les contenus et publicités fournis par des tiers contreviendraient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, M6 Distribution fera ses meilleurs efforts afin de transmettre, dans les meilleurs délais, aux Services Partenaires et/ou aux tiers concernés, toutes questions ou réclamations des Utilisateurs relatives à ces services. Afin que M6 WEB puisse identifier l’objet de leur demande ainsi que le Service Partenaire concerné, les Utilisateurs devront communiquer des informations suffisamment précises, à défaut de quoi leur demande ne pourra être transmise.

Services de comparaison de prix

Les services de comparaison de prix, et notamment le service accessible sur le site Internet Achetezfacile.com, à l’adresse URL http://achetezfacile.com, analysent les catalogues de services partenaires marchands en ligne et présentent des guides d’achat comparant les offres proposées par les différents Services Partenaires marchands en fonction des prix, du délai de livraison, etc.

D’une manière générale, M6 Distribution ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des éventuelles difficultés rencontrées au cours des transactions réalisées par les Utilisateurs avec les Services Partenaires marchands en ligne, ces derniers étant seuls engagés dans une relation contractuelle avec les Utilisateurs.

Les tarifs et les services présentés et comparés, notamment sur le site internet Achetezfacile.com, sont fournis à M6 Distribution par les Services Partenaires marchands, et M6 Distribution ne peut donc en garantir l’exactitude.