Katuri

18 dessins animés

Maman Katuri et ses quatre bébés faisans vivent sous le plus grand des chênes de la forêt. Il y a le Bobby le timide, Duri l'audacieuse, Jack l'impatient et Chip le petit curieux. Dans le terrain de jeu offert par la forêt, ils découvrent chaque j...