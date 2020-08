Gordon ramsay en guerre contre la cocaïne

2 documentaires

Le célèbre chef enquête sur la cocaïne, des toilettes de ses restaurants londoniens jusqu'à la jungle colombienne. Touché de près par ce fléau avec un frère toxicomane et un ami mort à cause de la cocaïne, Gordon Ramsay se mêle aux soldats et policiers qui interviennent jusqu'au bout du monde pour venir à bout de cette drogue. Un périple qui l'entraînera dans les toilettes de ses propres restaurants à Londres et dans les rues de Grande-Bretagne où la coke pullule à chaque coin de rue. ©All3média